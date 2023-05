Aeroporto, cambio al vertice: Marcucci prende il posto di Panato

Le nomine

Antonello Marcucci è stato nominato presidente. Agnese Sorcini, Giorgio Mencaroni, Virgilio Puletti e Cinzia Tardioli gli altri membri del cda. Due quinti dal precedente cda (Marcucci e Mencaroni) e per il resto tutti nuovi ingressi. Prospettive per l’anno in corso e futuro dell’Aeroporto, ma anche bilancio dell’anno 2022 e di fine mandato del cda della Sase, sono stati gli argomenti al centro dell’incontro con i giornalisti che ha fatto seguito all’assemblea con la quale sono stati approvati all’unanimità bilancio e nuovo cda. “Lo scalo umbro nel 2022 è stato come crescita primo in Italia e terzo in Europa” ha ricordato Tesei.

Aspettative superate

“Nella prima parte del 2023 – ha aggiunto – sta superando già le aspettative, come già avvenuto lo scorso anno, con questi primi mesi dai risultati straordinari. Stiamo proseguendo un percorso virtuoso – ha affermato la presidente umbra – nella consapevolezza che l’infrastruttura è strategica per la regione. Percorso che ha portato a nuove rotte e incremento di voli, ad una ricapitolarizzazione e a lavori per migliorare la struttura con i circa 800 mila euro stanziati per l’esercizio 2023, per poter ospitare 500 mila passeggeri”. Su questo è intervenuto anche il nuovo presidente Sase Marcucci. “L’aeroporto – ha ricordato – è stato costruito per 250 mila passeggeri e necessita quindi di interventi strutturali. Arriveranno presto 120 posti auto in più, la nuova sala d’attesa, la nuova piazzola per aeromobili e il trasportatore bagagli”. I risultati ottenuti finora per Marcucci “sono un punto di partenza e non di arrivo”. “Gestire una struttura aeroportuale è complesso – ha commentato – e la società va quindi irrobustita anche dal punto di vista amministrativo e della governance. Ora sugli indirizzi del socio di maggioranza elaboreremo il nuovo piano industriale”.

Il percorso

Tesei ha poi sottolineato che sta proseguendo il percorso, oltre che su Francoforte, anche per il collegamento con Milano. “Questo ha costi rilevanti – ha detto – ma ci stiamo impegnando perché l’obiettivo è di avere un contributo del 50% dal ministero delle Infrastrutture grazie al meccanismo della cosiddetta continuità territoriale”. La presidente Tesei ha poi ringraziato il past president della Sase Stefano Panato per il lavoro svolto ricordando che per altri impegni “non ha voluto continuare questa esperienza”. “Siamo soddisfatti per i risultati ottenuti – ha detto Panato – soprattutto anche per le ricadute molto significative sul territorio e crediamo che 500 mila passeggeri annui siano ormai alla portata”.