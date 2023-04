Città di Castello, tre chili di cocaina nel bosco boschi e un altro mezzo etto in casa: 24enne in manette 

CITTA’ DI CASTELLO – Ha portato al sequestro di tre chili e 400 grammi di cocaina un intervento dei carabinieri di Città di Castello che hanno arrestato un albanese di 24 anni residente a Sansepolcro ma domiciliato nel centro dell’Alto Tevere.

La droga nella boscaglia

La droga è stata trovata nascosta nella boscaglia appena fuori le porte del centro tifernate. Le indagini hanno quindi portato ad individuare “circa il possesso dello stupefacente” lo straniero che è stato fermato e condotto in caserma. La successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane – riferisce l’Arma – ha consentito di trovare altri 50 grammi di cocaina divisa in dosi, oltre a bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per confezionamento. Secondo i carabinieri “tutto riconducibile alla massiccia e fiorente attività di spaccio posta in essere”. Considerato il notevole quantitativo di droga sequestrata, sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, per stabilire anche i canali e l’organizzazione di spaccio che per gli investigatori serviva non solo l’Alta Valle del Tevere.