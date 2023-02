Perugia, a fuoco una roulotte: due ustionati, uno è in Terapia intensiva

PERUGIA – Due squadre e tre mezzi dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti nella notte tra giovedì e venerdì in zona Centova per un incendio che ha coinvolto una roulotte ed un prefabbricato in lamiera. Con loro anche gli agenti della polizia di Stato per i rilievi del caso e ricostruire ciò che è accaduto: sono rimaste ferite due persone, una delle quali si trova ora in Terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia con ustioni di II grado sul 40% del corpo.