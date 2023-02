Medico perugino aiuta il cognato latitante a Zanzibar a rinnovare la patente

PERUGIA – Latitante a Zanzibar perché ricercato in un’indagine su un traffico di droga aveva ottenuto il rinnovo della patente di guida anche grazie a una certificazione prodotta da un medico di Perugia per il quale e per la moglie (cognato e sorella del ricercato) la Procura del capoluogo umbro ha chiesto il rinvio a giudizio per concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e per il reato di “errore determinato dall’altrui inganno”. L’udienza preliminare si terrà a marzo. L’operazione antidroga nel 2019 aveva portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di numerosi indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Uno di loro, di fatto residente a Terni, aveva però fatto perdere le tracce ma i carabinieri di Terni lo avevano individuato a Zanzibar.

Gli accertamenti

Gli accertamenti legati al rinnovo della patente avevano portato alla certificazione medica. L’analisi dei documenti aveva portato alla luce – è detto in un comunicato della Procura – come le firme erano state falsificate. Inoltre il documento di autorizzazione alla guida era stato trasmesso, anziché presso il domicilio dell’uomo, presso l’indirizzo anagrafico del medico accertatore, risultato cognato del ricercato. La successiva perquisizione disposta dai magistrati presso la casa del medico perugino aveva consentito di appurare – riferiscono gli inquirenti – i contatti telefonici nel periodo della latitanza tra quest’ultimo, il ricercato e i familiari. “Gli atti acquisiti consentivano di cristallizzare le modalità ‘suggerite’ per richiedere il rinnovo della patente di guida italiana” è detto ancora nella nota dell’Ufficio guidato da Raffaele Cantone. Di qui la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del medico e della moglie.