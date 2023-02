Foligno, picchiata e presa a testate dal compagno: interviene la polizia e lo arresta

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo ha continuato a tenere una condotta aggressiva anche in presenza dei poliziotti, provando a raggiungere la donna (poi medicata in ospedale) e minacciando il padre di quest’ultima nel frattempo sopraggiunto. Dalle testimonianze raccolte sul posto è stato accertato che l’uomo, in seguito ad una lite, aveva colpito con una violenta testata la donna. E’ anche emerso che nell’ultimo periodo, erano stati numerosi i litigi della coppia, spesso sfociati in aggressioni fisiche che – sempre in base alla ricostruzione degli inquirenti – avevano “ingenerato nella donna uno stato di ansia e paura”.