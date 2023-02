Perugia, aveva cocaina e 9 mila euro in contanti nascosti anche sotto il materasso

PERUGIA – Le forze dell’ordine lo hanno visto stazionare nei dintorni dell’ospedale, a bordo di un’auto e hanno sospettato si trattasse di uno spacciatore. Così le forze dell’ordine l’hanno fermato e, all’interno del veicolo, hanno trovato alcune dosi di cocaina. Si tratta di un 26enne di origini straniere, europeo, sul quale gli uomini in divisa hanno deciso di approfondire. A casa sua infatti hanno avuto conferma che si trattasse di uno spacciatore. Altra cocaina era presente nell’abitazione, in attesa di essere tagliata, mentre in vari posti sono stati occultati contanti per 9.200 euro, parte dei quali all’interno di un materasso. L’uomo è stato arrestato e accompagnato al carcere di Capanne.