Commercio, nuove imprese in affanno nell’ultimo anno: Umbria -27,3%

PERUGIA – Dati tutt’altro che confortanti quelli del commercio nel 2022. Un discorso che riguarda l’intera in Italia ed in particolar modo l’Umbria, come certificano i dati lanciati sabato mattina da Confesercenti sulla base delle fonti camerali: il territorio umbro è sul podio negativo per quel che concerne la percentuale di decremento. Si parte dal dato nazionale, vale a dire 22.608 nuove attività nel 2022 con un decremento del 20,3% rispetto al 2021. Le saracinesche abbassate invece sono state oltre 43 mila. Confesercenti in tal senso spiega che “mentre il numero di chiusure è in linea con quello rilevato negli anni pre-pandemia, il dato delle aperture del 2022 è il più basso degli ultimi dieci anni, inferiore del -47,9% non solo al valore del 2012 – quando, nonostante la crisi, avevano aperto oltre 43mila attività del commercio – ma anche rispetto al 2020, anno della Covid e del lockdown, che comunque aveva registrato l’arrivo sul mercato di oltre 25 mila imprese del commercio”.