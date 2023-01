Nuovo stadio Curi, si fanno avanti gli imprenditori. Gradinata chiusa

PERUGIA – Lunedì mattina la commissione provinciale della vigilanza di Perugia ha effettuato il sopralluogo allo stadio, non concedendo l’agibilità alla tribuna Est (ex gradinata) che verrà chiusa fino a nuova disposizione. Come comunicato dalla società biancorossa attraverso una nota ufficiale, gli abbonati al settore potranno usufruire del settore Tribuna Laterale coperta e dovranno presentarsi muniti di abbonamento in biglietteria dove gli verrà assegnato il nuovo posto. La capienza dello stadio sarà ridotta da 12.700 a 9.700 posti con il prezzo della singola partita per il settore Tribuna Ovest che passera da 30 a 23 euro, mentre il ridotto (Donne/ Under 14/ Over 65/ disabili 75%) sarà di 18 euro.

Progetto nuovo Curi

Nel frattempo come riporta UmbriaTv, nella mattina di martedì è stata inviata una mail pec al sindaco Andrea Romizi con l’obiettivo di chiedere un incontro per presentare il progetto, firmato dall’architetto Gino Zavanella (già progettista dello Juventus Stadium) e da altri professionisti. A far parte della cordata il Perugia calcio di Massimiliano Santopadre, l’imprenditore (il cui nome era già emerso nei mesi scorsi) titolare della catena di negozi sportivi King Sport Giulio Benni, il costruttore Francesco Maria Lana, Simone Minestrini dei Grandi magazzini Fioroni, Giampiero Romani di Prometheus, l’emiliano Alberto Bertani, la marscianese Sea di Claudio Umbrico, Mauro Ricci, Centro impianti di Mirco Campagnoli e Green Core di Perugia. Tra i professionisti di supporto l’avvocato Daniele Spinelli, l’ex direttore di Confindustria Aurelio Forcignanò e lo studio Santucci&Partners di Salvatore Santucci.