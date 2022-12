Perugia, via libera al progetto definitivo del Turreno: lavori nel 2023

PERUGIA – La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo riguardante il primo stralcio dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Cinema Teatro Turreno, che si inserisce in un più ampio progetto di recupero nel centro storico. Nella mattinata di mercoledì si è svolto anche un sopralluogo al teatro alla presenza del sindaco Andrea Romizi e dell’assessore regionale Paola Agabiti.

Il progetto

Il progetto generale vede la realizzazione di uno spazio polivalente che, superando la tradizionale impostazione teatrale, mediante opportune scelte funzionali e architettoniche, consente una più ampia e variegata fruizione (teatro, musica, cinema, danza, convegni, congressi, eventi di intrattenimento di varia natura). Inoltre la dotazione di soluzioni impiantistiche e tecnologiche lo renderanno un laboratorio culturale innovativo nel campo dei sistemi digitali finalizzati a migliorare la produzione dello spettacolo e delle altre attività culturali, capace di innovarne la fruizione, sia dal vivo che on-line. La struttura, completamente rinnovata, potrà inoltre fungere da piazza coperta, da centro congressi, senza mai perdere la sua funzione di cinema e teatro, in un’ottica di flessibilità.

Professionisti impegnati

Il progetto è stato redatto da un gruppo di professionisti specializzati in ambito teatrale e convegnistico, tra cui lo Studio Sylos Labini & Partner, Eutecne, Exup, Biobyte e Studio Laurieri, che sono risultati vincitori della gara europea per la progettazione svoltasi lo scorso anno. Il primo stralcio del progetto, interamente finanziato, prevede interventi per 4.534.000 euro, che comporteranno il recupero strutturale di tutto il teatro e la completa realizzazione della sala interna (Turrenetta) con annesso foyer e ingresso indipendente, che potrà realizzarsi grazie all’acquisto da parte del Comune di nuovi spazi che si affacciano su Via Bartolo. Ciò è stato possibile grazie all’impegno finanziario assunto da Regione Umbria, Fondazione Perugia e Comune di Perugia.