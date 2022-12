Capodanno Rai a Perugia: per dare il benvenuto al nuovo anno anche Piero Pelù, Raf e Umberto Tozzi

PERUGIA – Nomi di richiamo internazionale e artisti conosciuti dal grande pubblico. Non c’è ancora l’ufficialità del cast totale, ma alcuni nomi degli ospiti del Capodanno Rai ‘L’anno che verrà’ in diretta da piazza IV Novembre a Perugia, condotto da Amadeus, iniziano già a circolare. Sabato 31 dicembre saliranno sul palco Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr. Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, LDA, Ricchi e Poveri, Nino Frassica, Sandy Marton, Donatella Rettore, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Tracy Spencer. Nei prossimi giorni Amadeus annuncerà il cast completo per l’evento in programma subito dopo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.