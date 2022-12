Un po’ di Umbria in Formula 1, l’orvietano Andrea Stella nuovo team principal della McLaren

La biografia

Classe 1971, laureato in Ingegneria aerospaziale e con un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica, Andrea Stella è membro del team McLaren F1 dal 2015, dove ha ricoperto gli incarichi di head of race operations, performance director e dal 2019 come executive director racing. Ha iniziato la sua carriera in Ferrari, svolgendo anche il ruolo di performance engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen (2002-2008) e poi come race engineer per Räikkönen e Fernando Alonso (2009-2015). “Dobbiamo essere realistici riguardo alla quantità di lavoro che ci aspetta per risalire la griglia – ha detto Stella – ma sono entusiasta e incoraggiato di essere in questo viaggio insieme a una squadra piena di talento, esperienza e dedizione”.