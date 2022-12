Qualità della vita nelle province, Perugia sorpassa Terni su diversi parametri

MILANO – Perugia è al primo posto nell’illuminazione pubblica sostenibile, Terni per la disponibilità di medici di medicina generale ogni mille abitanti, ma è anche la città con più ondate di calore: percorsi diversi per i due capoluoghi di provincia umbri nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, arrivata alla 33/a edizione, relativa alla qualità della vita per il 2022. Perugia è 41/a con +11% rispetto alla posizione conseguita nel 2021 (52/a), riconquistando così una buona parte delle 15 posizioni perse lo scorso anno, mentre Terni è 54/a per un -8% (46/a nel 2021) perdendo quindi ancora posizioni. Riguardo invece all’indice della qualità della vita delle donne, che rileva la disparità di genere nelle province italiane, ed inaugurato l’anno scorso, il percorso dei due capoluoghi si inverte: Perugia scende e si colloca in 20/a posizione (lo scorso anno 12/a) e Terni sale al 34/o posto (nel 2021 era al 42/o). Perugia guadagna inoltre 16 posizioni (66/a) su giustizia e sicurezza e altre otto nei settori della cultura e del tempo libero, piazzandosi 16/a. Nel settore della cultura e del tempo libero Terni perde invece 26 posizioni ed è 57/a.