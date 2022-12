MARSCIANO – Dopo quasi 20 anni, a un esperto dell’arte ceramica di Deruta, le forze dell’ordine che riuscite a riconsegnare l’ex voto raffigurante l’incontro tra Maria e Santa Elisabetta, che era sparita nel 2004 dalla chiesetta oratorio della Madonna del Cerro, che si trova all’interno della villa storica di Marsciano della famiglia Vallerani. La maiolica è stata rintracciata nel catalogo di una casa d’asta lombarda che di lì a breve l’avrebbe venduta, mentre gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare il possessore dell’oggetto in un collezionista marchigiano di 66 anni. L’uomo alle autorità ha però dimostrato la sua buona fede fornando la documentazione necessaria a escludere responsabilità penali a suo carico. In particolare, l’ignaro appassionato aveva acquistato la mattonella votiva nel 2007 per una cifra considerata coerente a quelle di mercato da un commerciante d’arte della provincia di Siena che a sua volta ne era entrato in possesso qualche mese dopo il furto.