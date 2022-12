Influenza, vaccino a quasi 160 mila umbri: copertura al 63% per gli over 80

PERUGIA – Sono 161.375 al momento, i cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale in Umbria. La maggior parte si trova nella fascia di età 70-79 anni (55.230). Seguono le fasce di età 80-89, poi 60-69, più di 90, 50-59 e via via le altre. La più alta percentuale di vaccinati si trova nel distretto di Perugia (21,09), seguito da Terni (1,5) e, al terzo posto, Foligno (11,1). Sono alcuni dei dati che emergono dalla nuova dashboard dedicata alle vaccinazioni antinfluenzali (https://datisalute.puntozeroscarl.it/) on-line da oggi, 12 dicembre, sul Portale salute della Regione Umbria