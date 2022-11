TERNI – Tragedia nella tarda serata di domenica, poco minuti prima della mezzanotte, a Borgo Bovio. Un uomo di 40 anni di nazionalità tunisina è morto e un suo amico è rimasto ferito, in seguito a una rissa da parte di un altro cittadino straniero, un uomo di colore, che avrebbe agito insieme ad altre persone. La rissa, che sarebbe partita da un banale diverbio per questioni di viabilità, è stata segnalata da più persone al numero di emergenza 112. Per questo i carabinieri del comando provinciale di Terni si sono subito portati sul posto e lì hanno trovato l’uomo a terra, ormai senza vita, e l’amico ferito. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del primo mentre il secondo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine sono sulle tracce degli aggressori che dopo il pestaggio sono fuggiti. Le cause del decesso saranno chiarite dalle indagini medico-legali che il pm di turno Barbara Mazzullo disporrà sulla salma.