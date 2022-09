Coronavirus in Umbria, continua a crescere il numero degli attualmente positivi: altre sei vittime

PERUGIA – Continua a crescere il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 3.427, 146 in più rispetto alla giornata di ieri. Secondo i dati della Regione aggiornati a giovedì 22 settembre, sono 507 i nuovi casi e 355 i guariti, ma si registrano anche altri 6 morti, con il numero complessivo dei decessi nella nostra regione da inizio pandemia a quota 2.111. In calo invece la pressione sugli ospedali dell’Umbria dove, ad oggi, sono 105 i pazienti Covid ricoverati, 4 in meno rispetto a ieri, e si svuotano le terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.424 tra tamponi molecolari e test antigenici con un tasso di positività del 20,9%. Secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, tra il 14 e il 20 settembre, i nuovi casi sono cresciuti del 22% rispetto alla settimana precedente.

L’analisi settimanale del Gimbe

Sono aumento in Umbria i principali indicatori relativi alla diffusione del Covid al centro del monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe. Tra il 14 e il 20 settembre i nuovi casi sono aumentati del 22 per cento rispetto alla settimana precedente mentre sette giorni fa era stato rilevato un più 4 per cento. In peggioramento anche il dato dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 362, 46 in più sulla precedente rilevazione. Riguardo ai vaccini, secondo Gimbe il tasso di copertura con la quarta dose è del 13%, inferiore alla media italiana, del 16,6%.