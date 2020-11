Coronavirus in Umbria, aumentano i ricoveri e ci sono nove vittime

PERUGIA – Secondo la dashboard della Regione sono 408 su quasi 5 mila tamponi i nuovi casi di contagio registrati in Umbria nelle ultime 24 ore. I test eseguiti sono stati 4.748, con un tasso di positività che si attesta all’8,5%, inferiore di circa due punti percentuali rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda i decessi invece nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 9 (3 a Terni, 1 a Perugia, Bastia, Todi, Torgiano, Castel Giorgio e Giove), con il totale che sale a quota 323. Aumentano i ricoveri: 447 contro i 436 del giorno precedente, dei quali 75 in terapia intensiva (quattro in più). Quasi 400 in più invece i guariti (da 9.274 a 9.618).

Il quadro Questo il quadro dei positivi nei vari Comuni: Perugia 2334 (-17), Terni 1605 (+7), Foligno 691 (+5), Fuori Regione 616 (+12), Spoleto 548 (+12), Assisi 525 (-6), Gubbio 421 (+15), Bastia Umbra 414 (-4), Città di Castello 331 (+4), Corciano 284 (-1), Gualdo Tadino 220 (+1), Umbertide 217 (-4), Narni 196 (+5), Todi 176 (-4), Marsciano 165 (-8), Magione 153 (-5), Orvieto 135 (-6), Spello 133 (+3), Trevi 114 (-1), Amelia 109 (+10), Castiglione del Lago 98 (+4), Deruta 91 (+4), Torgiano 89 (-1), Bettona 88 (+3), San Gemini 82 (+6), Bevagna 78 (+10), Montefalco 78 (+1), Cannara 76 (+6), Acquasparta 75, Gualdo Cattaneo 69 (+3), Norcia 66 (+1), Giano dell’Umbria 58, Montecastrilli 55 (-2), Panicale 53, Città della Pieve 49, Valfabbrica 49 (-1), San Giustino 48 (-1), Passignano sul Trasimeno 47 (-2), Cascia 45 (+3), Massa Martana 42, Collazzone 40 (-1), Castel Ritaldi 34 (+1), Tuoro sul Trasimeno 33, Fossato di Vico 32 (+1), Stroncone 28 (+2), Citerna 27 (+3), Nocera Umbra 27 (+2), Montone 27 (-1), Fratta Todina 26 (-1), Sigillo 24 (+1), Castel Giorgio 24 (-1), San Venanzo 24 (-1), Piegaro 22 (+1), Pietralunga 22, Campello sul Clitunno 21, Alviano 19 (-1), Attigliano 16 (+1), Arrone 16, Paciano 16, Cerreto di Spoleto 13 (+1), Allerona 13, Otricoli 13 (-2), Ferentillo 12, Sellano 11 (+1), Castel Viscardo 11, Monte Castello di Vibio 11, Scheggia e Pascelupo 10, Fabro 10 (-1), Monte Santa Maria Tiberina 9 (+1), Lisciano Niccone 9, Lugnano in Teverina 9, Parrano 9 (-1), Avigliano Umbro 8, Scheggino 8, Giove 7 (+1), Baschi 7, Montecchio 6, Montefranco 6, Preci 6, Sant’Anatolia di Narco 6 (-1), Valtopina 5, Calvi dell’Umbria 5 (-1), Porano 5 (-1), Ficulle 4, Guardea 4, Monteleone d’Orvieto 3, Monteleone di Spoleto 2, Polino 2, Costacciaro 1, Montegabbione 1, Penna in Teverina 1, Poggiodomo 0, Vallo di Nera 0.