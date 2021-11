TERNI – Ha 46anni, è originario di Napoli ed è noto alle Forze dell’ordine, l’uomo, G.S. le sue iniziali, che nel pomeriggio di giovedì a Fabro ha rubato da un furgone parcheggiato un marsupio contenente documenti, un telefono cellulare e 162 euro. I carabinieri della locale stazione insieme a quelli di Ficulle lo hanno tratto in in arresto in flagranza di reato per furto aggravato. Il borsello era custodito all’interno di un furgone e contenente documenti, un telefono cellulare e la somma di euro 162,00, nel mentre il proprietario era intento a scaricare della merce. Il tempestivo intervento dei militari, che raccoglievano i primi elementi informativi, consentiva di rintracciare l’autore del reato che nel frattempo aveva raggiunto la stazione ferroviaria di Fabro per lasciare la città a bordo di un treno e il recupero della refurtiva. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Terni.