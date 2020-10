Deve contare sette anni e mezzo di carcere ma gira indisturbato: preso spacciatore

PERUGIA – Era stato condannato nel 2019 per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e allo spaccio, il 47enne di nazionalità nigeriana localizzato e preso dagli uomini della squadra mobile di Perugia, gli stessi che nel 2009 hanno indagato su “Black Passenger”, l’indagine antidroga coordinata dalla Dda di Perugia che portò a 31 arresti e più recentemente a condanne per 314 anni di carcere a carico degli imputati. Tra questi anche il 47enne, considerato uno dei protagonisti del traffico di droga che aveva portato a Perugia, ma anche in altre città italiane, chili e chili di cocaina ed eroina. L’uomo di nazionalità nigeriana è stato preso a Perugia e portato in carcere, dove sconterà la condanna di sette anni e mezzo.