In Comitato controllo e valutazione del consiglio regionale la maggioranza va in barca di fronte all’incalzare delle richieste di chiarimento dei moschettieri dell’opposizione De Luca e Bettarelli. Alla fine sotto il fuoco di fila resta il direttore Dario: la maggioranza abbandona il fronte. Già siamo all’ordine sparso? Tesei non dorme sonni tranquilli.